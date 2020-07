Celstraf voor 29-jarige man om dood Orlando Boldewijn

De man die in 2018 heeft nagelaten hulp te bieden aan Orlando Boldewijn, toen die in het koude water van de Haagse plas de Blauwe Loper lag, heeft drie jaar en acht maanden cel gekregen. Volgens de Haagse rechtbank is de 17-jarige jongen van Surinaamse afkomst verdronken door dat deze man Roy B. niet ingreep.

Het slachtoffer had in februari 2018 een date met B. De twee waren enkele uren samen op de boot van B. in Den Haag. Kort voor middernacht zette hij Boldewijn af bij een basisschool in de buurt. De 29-jarige man zei tijdens de rechtszaak dat hij is teruggevaren en dat Boldewijn de laatste trein naar huis zou pakken.

Maar Orlando was nergens te bekennen en werd als vermist opgegeven. Acht dagen later werd het lichaam in een vijver in de Haagse wijk Ypenburg teruggevonden. Rond de dood van Boldewijn zijn nog veel onduidelijkheden. Hoe hij in het water is beland, is niet bekend.

De straf van de rechtbank is een stuk hoger dan twintig maanden cel, zoals het Openbaar Ministerie (OM) eiste.