17-jarige Orlando Boldewijn al een week spoorloos

26 februari 2018 | |

De 17-jarige Orlando Boldewijn is al een week spoorloos. De jongen uit Rotterdam had vorige week zondag een internetdate met een man in Den Haag, die hij had gemaakt via datingapp Grindr. Sindsdien is niets meer van hem vernomen schrijft de NOS. De politie deed gisteravond in Den Haag een passantenonderzoek om meer te weten te komen over de vermissing van Orlando.

Volgens de omroep is de man met wie Orlando vorige week de internetdate had, reeds verhoord door de politie. Hij verklaart dat hij Orlando na hun date heeft afgezet in Ypenburg, waar hij hem ook had opgehaald. Kort na middernacht stuurde Orlando zijn moeder nog een paar sms’jes. Daarin stond onder meer dat hij op weg was naar huis. Sindsdien staat zijn telefoon uit.

Familie en vrienden van Orlando zijn inmiddels radeloos en zeggen tegen het Algemeen Dagblad te vermoeden dat Orlando’s laatste berichten niet door hemzelf zijn geschreven. Bepaalde woorden zijn anders gespeld dan Orlando altijd doet. De politie weet hiervan.

Heeft u informatie, bel dan met de opsporing van Rotterdam-Oost via 0900-8844 of laat uw tip achter via www.politie.nl.