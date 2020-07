Opnieuw voertuig onbeheerd aangetroffen op Bosje brug in Suriname

In Suriname is opnieuw een voertuig onbeheerd op de Wijdenboschbrug in Paramaribo aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een auto, die omstreeks 04.00u afgelopen nacht op de brug is achtergelaten.

Het vermoeden bestaat dat de bestuurder van de auto van de brug is gesprongen in de Surinamerivier. De Surinaamse politie heeft de auto in beslag genomen en is een onderzoek gestart naar de eigenaar.

In april dit jaar werd er ook al een auto op de brug achtergelaten. Het lichaam van de bestuurder van die auto, een 57-jarige man, werd een dag later in het water aangetroffen. En 10 dagen geleden werd een bromfiets op de brug achtergelaten en sprong de bestuurder in de rivier. Deze man overleefde het.

De politie gaat na wie de bestuurder is, die de auto afgelopen nacht achterliet en waar de persoon precies is. Nadere details volgen.