OM gaat 27-jarige man vervolgen om dood Orlando Boldewijn

DEN HAAG, 10 okt – Het Openbaar Ministerie gaat een 27-jarige man uit Den Haag vervolgen vanwege betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn. Dat meldt de NOS. Volgens de omroep was de man al eerder verdachte in de zaak, maar werd na een paar dagen weer vrijgelaten. Hij bleef al die tijd wel verdachte. Het OM verdenkt hem van mishandeling met de dood tot gevolg, dood door schuld en het nalaten om hulp te verlenen.

De 17-jarige Orlando had op zondag 18 februari twee keer afgesproken met mannen via de homo-datingapp Grindr, iets wat hij vaker deed. Na de laatste date, met een man van 20 uit Den Haag, kwam Orlando niet meer thuis. Die date zei dat hij Orlando na hun afspraak had afgezet op de Böttgerwater in Den Haag.

Duikers zochten een week later in het water in de Haagse wijk Ypenburg, in de buurt van de plek waar Orlando voor het laatst werd gezien. Diezelfde avond werd het lichaam van de jongen in het water gevonden. De familie van Orlando vindt het terecht dat de verdachte wordt vervolgd. Volgens hun advocaat hebben de nabestaanden het gevoel dat zo veel mogelijk is geprobeerd de waarheid te achterhalen.