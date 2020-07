Eerste huishoudelijke vergadering nieuw parlement Suriname uitgesteld

De vandaag geplande eerste huishoudelijke vergadering van De nieuwe Nationale Assemblée in Suriname, is verschoven naar vrijdag. Dit naar aanleiding van de COVID-19 besmettingen van diverse Surinaamse politici, waaronder drie leiders van de nieuw te vormen coalitie.

Vandaag zou onder andere de datum van de verkiezing van de president en vice-president van Suriname en het vervolgtraject besproken worden in het parlement.

Afgelopen maandag waren veel politici aanwezig in DNA vanwege de beëdiging en toelating van nieuwe parlementsleden. Twee dagen daarna, op woensdag 1 juli, werd plotseling bekend dat Somohardjo, Rusland, Pawiroredjo en Brunswijk positief getest zijn op het coronavirus.

Dit laatste was vanmorgen ook groot nieuws in Nederland:

Er wordt nu nagegaan met wie de besmette personen in contact zijn gekomen en of er meer besmette mensen zijn. Ook is het parlementsgebouw gisteren ontsmet.

Brunswijk maakte het nieuws van zijn besmetting zelf bekend: