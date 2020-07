Ook Ronnie Brunswijk positief getest op coronavirus

In Suriname is ook ABOP leider Ronnie Brunswijk positief getest op het coronavirus. Diverse Surinaamse media melden dat de pas gekozen voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) is overgebracht naar het ziekenhuis.

Eerder waren ook coalitieleiders Somohardjo en Rusland positief getest. Van de vier is alleen Santokhi negatief getest op het virus.

Deze politici waren maandag aanwezig bij DNA in verband met de beëdiging en toelating van de nieuwe parlementsleden. Vandaar dat het gebouw grondig wordt ontsmet: