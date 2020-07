NPS-voorzitter Gregory Rusland ook positief getest op coronavirus

De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, is ook positief getest op het coronavirus. Op woensdag bleek dat zijn partijgenoot, onder-voorzitter Jerrel Pawiroredjo, besmet was met COVID-19.

Na het nieuws van de mogelijke COVID-19 besmetting binnen de top van de nieuwe coalitie was ook Chan Santokhi in beeld gebracht. De VHP heeft net bekend gemaakt dat zijn testresultaten negatief zijn. VHP voorzitter Chan Santokhi is dus corona vrij bevonden.

De voorzitter van de Oranjepartij geeft echter aan vooralsnog door te zullen gaan met de extra voorzorgsmaatregelen. Hij beperkt zijn fysieke contacten tot een minimum. Verder gaat hij nog enkele dagen in zelfisolatie met slechts de hoognodige ontmoetingen in het kader van het traject dat voor ons ligt.

De VHP zegt erg begaan te zijn met het lot van de overige partners en wensen de getroffenen een spoedig herstel toe. De voorzitter van de VHP doet beroep op eenieder, om in het belang van zichzelf en de bescherming van anderen de instructies van onze gezondheidsautoriteiten strikt op te volgen.