Nationale Assemblée grondig ontsmet na corona besmettingen politici

De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname is direct na het nieuws over corona besmettingen bij politici, ontsmet. Dat blijkt uit bovenstaand beeld, waarin mensen in witte pakken te zien zijn, die onder andere het meubilair aan het ontsmetten zijn.

Woensdag werd bekend dat coalitieleiders Somohardjo en Rusland alsook NPS onder-voorzitter Pawiroredjo besmet zijn met het gevreesde coronavirus. Deze politici waren maandag aanwezig bij DNA in verband met de beëdiging en toelating van de nieuwe parlementsleden.

UPDATE: Ook Ronnie Brunswijk is positief getest op het coronavirus.

Inmiddels is besloten om ook het partijgebouw van de VHP en het NPS hoofdkwartier Grun Dyari te ontsmetten. Bekijk een filmpje hier: