Auto en bromfiets belanden in goot na aanrijding

Bij een aanrijding woensdagmiddag tussen een auto en een bromfiets aan de Monplesairweg in Suriname, zijn beide voertuigen in een goot langs de weg beland.

De auto als de bromfiets reden over de Monplesairweg, komende vanuit de richting van de Tout Lui Faut Kanaalweg en gaande richting de Indira Gandhiweg. Op een bepaald moment sloeg de bromfietser plotseling rechtsaf zonder te kijken naar het verkeer achter zich. Daarbij doorkruiste hij de aankomende auto met als gevolg een aanrijding.

De autobestuurder week uit voor de bromfietser, maar raakte hem toch en belandde uiteindelijk met de auto op zijn kant in de goot. Door de slag van de aanrijding belandde de bromfiets ook in de goot. De bromfietser raakte gewond en is per eigen gelegenheid afgevoerd voor medische behandeling.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De bromfiets werd op eigen kracht uit de goot gehaald en voor de auto werd een sleepdienst ingeschakeld.