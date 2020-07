Heeft Somohardjo meerdere mensen in het parlement besmet?

Nu bekend is geworden dat PL voorman Paul Somohardjo positief getest is op het gevreesde coronavirus, rijst de hamvraag: heeft hij meerdere mensen besmet in De Nationale Assemblée van Suriname? Somhardjo liep daar maandag rond en had vaak zijn mond/neus kapje niet op, zoals ook duidelijk op deze foto van afgelopen maandag te zien is.

Aangezien Somohardjo besmet lijkt te zijn met het COVID-19-virus, moeten ook de mensen die in contact zijn gekomen met de politicus worden geïdentificeerd en in quarantaine worden geplaatst. En dat zijn er veel geweest, afgelopen maandag bij de beëdiging van de nieuwe DNA leden.

Daar komt nog bij dat ook de ondervoorzitter van de NPS Jerrel Pawiroredjo besmet is met het virus. Hij heeft de afgelopen dagen intensief gewerkt aan de onderhandelingen met de VHP, ABOP en PL om te komen tot een nieuwe regering. Het hoofdbestuur van zijn partij is al in quarantaine.

Het lijkt erop dat straks heel de Assemblee en de leiders van de coalitie, maar misschien ook de president van Suriname in quarantaine moeten.