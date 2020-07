Ouders bezorgd over terugkeer kinderen naar school

In Suriname gaan toets- en examenleerlingen op maandag 6 juli 2020 weer naar school. Delen van de samenleving, met name ouders, zijn er echter bezorgd over. Ze vragen zich af of het voor kinderen wel veilig is om weer naar school te gaan.

Met handhaving van de maatregelen gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, is het voor kinderen veilig om naar school te gaan. Dat zegt de enige kindercardioloog van Suriname, Amadu Juliana.

“De miljoenen cases wereldwijd bekeken, weten wij dat kinderen veel minder vaak geïnfecteerd raken en als zij wel geïnfecteerd raken, loopt de infectie in de meeste gevallen mild af. Ernstig verloop is bij kinderen uitzonderlijk. Ook de kinderen in Suriname hadden slechts milde griepverschijnselen”, merkte de kindercardioloog op.

Op de vraag hoe veilig de school is voor leerkrachten, antwoordde Juliana, dat kinderen het virus minder vaak overdragen dan volwassenen. Ook daarover is er genoeg data. Hij haalde voorbeelden aan van landen in Azië, waarbij dit middels onderzoek bewezen is.

Ook Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) verzekerde, dat “als we ons houden aan de maatregelen van het ministerie van Volksgezondheid, het mogelijk moet zijn de scholen veilig te openen.”

Het COVID-19 Managementteam laat zich altijd eerst goed informeren voordat het maatregelen treft. “We hebben lange discussies over wat wel en wat niet kan, alvorens wij een voorstel presenteren aan het bevoegd gezag.”

Majoor Babel gaf aan dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur nu al kijkt naar de maatregelen die getroffen moeten worden voor het nieuwe schooljaar 2020-2021, om de leerlingen en de leerkrachten veilig te houden.