dWT: ‘Districtscommissaris is 14e met corona besmette persoon’

In een paar dagen tijd werden er drie nieuwe Covid-19 gevallen in Suriname bevestigd. De 14e persoon presenteerde zich bij de arts en bleek al een week symptomen te vertonen. Deze persoon had vermoedelijk twee weken geleden contact met een persoon in Marowijne. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) gaat het om districtscommissaris (dc) Yvonne Pinas van Sipaliwini (ressort Matawai).

De krant schrijft verder dat de andere dc’s van Sipalawini – Trees Cirino (ressort Coeroeni), Joanna Aroepa (Kabalebo), August Bado (Tapanahony), Humphrey Jeroe (Boven-Suriname), Ludwig Mettendaf (Boven-Coppename) en Margaretha Malontie (Pamaaka) – in quarantaine moeten.

Van de drie nieuwe gevallen is de bron vooralsnog onbekend voor het ministerie van Volksgezondheid. Er kan tot nu toe niet bevestigd, noch ontkracht worden dat deze casussen in het buitenland of door mensen afkomstig uit het buitenland ge√Įnfecteerd zijn geraakt, aldus de overheid.

In de tussentijd zal het onderzoek worden voortgezet en zal er een epidemiologisch team afreizen naar Marowijne om een situatieanalyse te maken en een advies uit te brengen ten aanzien van het verdere beleid meldt het Covid-19 team.

Inmiddels geldt in Suriname code rood en het vermoeden bestaat dat de Surinaamse president Bouterse maandag een totale lockdown zal aankondigen: