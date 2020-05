Suriname overgestapt op code rood voor Covid-19 besmettingsgevaar

Met de recente lokale besmettingen is Suriname overgestapt op code rood voor wat betreft het Covid-19 besmettingsgevaar. In navolging van de sluiting van de brug te Stolkertsijver is ook het vliegverkeer uit Stoelmanseiland, Drietabbetje, Godoholo, Cottica, Lawa Tabiki, Antino, Lawa Anapaike en Oelemarie per heden stopgezet voor passagiers van en naar Paramaribo, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De orde- en veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, worden verder verscherpt. Aan de Surinaamse burgers wordt gevraagd zich massaal te houden aan de Covid-19 maatregelen:thuisblijven en onmiddellijk 178 bellen bij griepklachten, anderhalve meter afstand houden en regelmatige handreiniging. Dit om het groter geworden gevaar voor lokale transmissie te minimaliseren.

Per heden wordt ook de toegestane samenkomsten van 250 personen voor religieuze bijeenkomsten teruggebracht naar 10 personen, zonder uitzondering. President Desi Bouterse komt maandag uit met een statement.