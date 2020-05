Markt gewoon open en druk ondanks ‘code rood’ in Suriname

In Suriname geldt na een aantal opeenvolgende Covid-19-gevallen sinds zondag code rood. Aan burgers wordt gevraagd zich massaal te houden aan de Covid-19-maatregelen waaronder thuisblijven en anderhalve meter afstand houden. Dat wordt echter niet overal opgevolgd, zoals te zien is op de foto.

Deze foto is zojuist op 1ste Pinksterdag om 08.45u gemaakt op de zondagmarkt aan de Indira Gandhiweg, naast politiebureau De Nieuwe Grond. De markt is gewoon open en het is ook vrij druk, waarbij het onmogelijk is om de anderhalve meter afstand houden.

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid riep de bevolking zaterdag op om te allen tijde alert te blijven en de nodige preventiemaatregelen te treffen. De markt die niet de gepaste maatregelen neemt, gaat hiermee voorbij aan de oproep van de overheid.

Ruim een maand eerder, op Paaszondag, was er ook al sprake van weinig social distancing op dezelfde zondagmarkt: