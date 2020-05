Certificaatuitreiking begeleiders Solar lampen project

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft samen met de ambassade van India in Suriname een project genaamd “Solar Urja through Location for Sustainability” (SOULS) uitgevoerd in het kader van de 150ste jaardag van Mahatma Ghandi. SOULS is een initiatief van IIT Bombay welke schone energie helpt leveren aan het land door een duurzaam en gelokaliseerd ecosysteem voor zonne-energie te ontwikkelen.

In dit kader is er een “Online Workshop” gevolgd door 10 jeugdleiders van het Jeugdambassadeurs programma van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken die zich verder hebben ontwikkeld tot trainers. De overhandiging van de certificaten aan deze jongeren heeft op 29 mei plaatsgevonden door de minister van Sport- en Jeugdzaken Lalinie Gopal, ondersteund door Ricardo Pollard, waarnemend directeur van Jeugdzaken, en Margo Biervliet, onderdirecteur van het onder directoraat Nationaal Jongeren Aangelegenheden.

Sivern Hammen, jeugdambassadeur van de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG’s), heeft aangegeven dat het een geslaagd project is en het één van de manieren is om een bijdrage te leveren aan het behalen de ontwikkelingsdoelen. De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn volgens Hammen de doelen die de aarde een beter leef lek maken voor mens, plant en dier. Verder geeft de ambassadeur aan dat het plaatsen van de solar lampen het leerproces van de jongeren zal bevorderen. Hammen hoopt op continuïteit en ziet meer duurzame ontwikkelingsprojecten in de toekomst tegemoet.

Ricardo Pollard, waarnemend directeur Jeugdzaken, gaf aan dat het belangrijk is om jongeren te blijven scholen zodat zij mee kunnen doen aan diverse activiteiten, waarbij zij andere jongeren positief bezig kunnen houden. “Hoe meer mensen meedoen, hoe meer het een dynamisch veld is van jongeren activiteiten en jongeren ontwikkeling, want daarvoor staat het ministerie”, zei Pollard verder. Hij vult verder aan dat het aan deze begeleiders de taak is om de Surinaamse jongeren te trainen hoe om te gaan met de solar lampen, middels sessies op de verschillende scholen waar deze lampen gelokaliseerd zijn. Pollard roept de jongeren op om te ontdekken waarin zij goed zijn en geloof te hebben in hun talent.

Lalinie Gopal, minister van Sport- en Jeugdzaken, heeft aangegeven heel nauw in contact te zijn met de ambassade van India en het de bedoeling is om dit project te vervolgen. Na het succes van dit project in Paramaribo, Albina, Brokopondo en Sipaliwini, is er een verzoek gedaan door de overige districten om het project ook in die districten uit te voeren. De bewindsvrouw heeft de begeleiders bemoedigd om de opgedane kennis en ervaring verder te ontwikkelen en die te delen met andere jongeren.