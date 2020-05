13e geval van coronabesmetting in Suriname

Er is helaas nog een Covid-19 positief geval in Suriname. De persoon die afkomstig is uit Albina is vandaag positief getest op het Covid-19 virus, meldt de Surinaamse overheid zojuist. Deze persoon wordt intussen verplaatst naar het Wanica Ziekenhuis.

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, betreurt dit geval en doet een beroep op de samenleving om alert te blijven en de Covid-19 orde en veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen.

Nadere informatie omtrent dit 13e Covid-19 geval volgt meldt het NII.