VIDEO: Coalitie partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Zojuist vond in het Lalla Rookhgebouw in Suriname de proclamatie plaats van de samenwerking tussen de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, voor de vorming van de regeercoalitie 2020-2025 in Suriname. De coalitie heeft daarbij ook overeenstemming bereikt over het verdelen van de ‘key functies’.

De functie van president gaat naar de VHP, de vice-president en het voorzitterschap van DNA naar de ABOP en het vice-voorzitterschap van DNA naar de VHP.

Wat de ministeries betreft gaan Financiën & Planning, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Internationale Samenwerking, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Defensie, Arbeid, Handel & Industrie, Volksgezondheid & Milieu, Sport & Jeugdzaken, Openbare Werken en de Onderminister Justitie & Politie alsook de Onderminister Onderwijs & Technologische Ontwikkeling naar de VHP.

De ministeries Ruimtelijke Ordening & Grondbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie & Toerisme, Regionale Ontwikkeling en Justitie & Politie gaan naar de ABOP. PL krijgt Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken & Volkshuisvesting.

Tot slot krijgt NPS het ministerie van Onderwijs & Technologische Ontwikkelingen plus het nieuwe ministerie Olie & Gas.

