Aantal Covid-19 gevallen in Suriname gestegen naar 14

Nauwelijks een paar uur nadat bekend werd dat er sprake was van een 13e Covid-19 geval, is zaterdagavond bekend geworden dat er ook sprake is van een 14e geval. Dat meldt de officiële Covid-19 website zojuist. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat.

Eerder op zaterdag werd het 13e geval gemeld. De persoon die afkomstig is uit Albina is zaterdag positief getest op het COVID-19 virus. Deze persoon is intussen verplaatst naar het Wanica Ziekenhuis.

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias betreurt dit geval en doet een beroep op de samenleving om alert te blijven en de COVID-19 orde en veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen.

Vrijdag zat een man uren buiten de politiepost Santodorp onder een olijfboom, te wachten op het NCCR en BOG voor hulp. Hij meldde zich daar aan met ademhalingsproblemen en pijnen op de borst: