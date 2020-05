Vordering pg in zaak Hoefdraad afgewezen door DNA

De vordering van de procureur-generaal (pg) in Suriname om minister Gilmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen is vannacht iets na 01.00u afgewezen door De Nationale Assemblee (DNA). 28 parlementariërs hebben tegen de vordering gestemd en 14 voor. DNA kwam maandag in een plenaire openbare vergadering bijeen om de vordering van de pg te bespreken.

Hoefdraad wordt verdacht van 11 strafbare feiten. Hem wordt corruptie, overtreding van de Surinaamse Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Er zijn 26 stemmen nodig om de minister in staat van beschuldiging te stellen. De NDP-fractie heeft vorige week verklaard de vordering van de pg te zullen afwijzen.

Volgens de NDP-fractie zou de pg uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing gegeven hebben aan zijn vordering om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

Het verweer van minister Hoefdraad de dato 13 mei 2020 ten overstaan van de Hoorcommissie is tijdelijk hier te downloaden.