Onderzoeksdossier (PDF) in zaak tegen minister Hoefdraad ligt ‘op straat’

Een PDF bestand van bijna 140 pagina’s, bevattende het onderzoeksdossier in de zaak tegen minister Hoefdraad, ligt al een paar dagen ‘op straat’. Hoefdraad wordt daarin corruptie, overtreding Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten. Het bestand dat ruim 25 mb groot is wordt rondgestuurd via WhatsApp.

Elf strafbare feiten

In het document zijn elf strafbare feiten benoemd, die Hoefdraad in zijn ambt als minister in Suriname zou hebben gepleegd. Daarbij zijn de strafbare feiten uitvoerig aangegeven en toegelicht met onderliggende stukken. Diverse Surinaamse media hebben de afgelopen dagen, op basis van deze stukken, aandacht besteedt aan de strafbare feiten.

Hoefdraad licht CBvS op bij verkoop panden

Dagblad De West bijvoorbeeld meldt dat Hoefdraad de Centrale Bank van Suriname zou hebben opgelicht bij de verkoop van 17 overheidsgebouwen voor 105 miljoen euro. Volgens De West zijn de panden nog niet overgedragen op naam van de CBvS, terwijl de betaling van 15 miljoen reeds zou hebben plaatsgevonden aan de minister van Financiën.

Misbruik royalty-overeenkomst voor Oppenheimer-lening

Eén van de zware beschuldigingen is volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) dat de minister een overeenkomst, die de overdracht van royalty’s van Iamgold aan de CBvS regelt, heeft misbruikt om een lening van 125 miljoen US dollar bij Oppenheimer los te krijgen. Met dit geld werd Alcoa betaald, zodat de Afobakastuwdam op 31 december aan Suriname kon worden overgedragen schrijft dWT.

Dagblad Suriname meldt dat uit het voorlopig onderzoek van het Speciaal Onderzoek Team verder is komen vast te staan dat alle strafbare feiten waarvoor ex-governor Van Trikt vast zit, in nauwe en bewuste samenwerking met minister Gilmore Hoefdraad zijn gepleegd.

Starnieuws schrijft dat de Procureur-generaal het document heeft gestuurd naar De Nationale Assemblee en gevordert dat zij onverwijld overgaat tot het nemen van het besluit over de vordering, voor het in staat van beschuldiging stellen van minister Hoefdraad.

Op basis van het besluit van de volksvertegenwoordiging kan de rechter-commissaris starten met het gerechtelijk vooronderzoek.