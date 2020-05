KLM vlucht met gestrande reizigers uit Suriname aangekomen

Op Schiphol is zojuist een KLM vlucht geland met passagiers die in Suriname gestrand waren, als gevolg van de sluiting van het Surinaamse luchtruim op 14 maart jongstleden vanwege het coronavirus. Hoeveel mensen op de vlucht vanaf Zanderij zaten is niet bekend.

De KLM Boeing 777-306 was zondag eerst vanuit Nederland naar Suriname gevlogen met aan boord bijna 300 Surinaamse passagiers die in Nederland gestrand waren. Deze mensen zijn nu allemaal in quarantaine geplaatst.

De KLM is bezig om haar vliegnetwerk geleidelijk aan weer normaal op te starten in verschillende landen. Zo wil de maatschappij vanaf 4 juli weer reguliere vluchten van en naar Suriname uitvoeren. Reizigers wordt nu al de mogelijkheid geboden om een vliegticket te kopen.