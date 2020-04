OM Suriname wil minister Hoefdraad vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname wil minister van Financiën Gillmore Hoefdraad strafrechtelijk gaan vervolgen. Het OM heeft daartoe donderdag een verzoek aan de voorzitter van De Nationale Assemblee gericht de bewindsman formeel in staat van beschuldiging te stellen, aldus het OM vandaag in een persbericht.

De 57-jarige Hoefdraad zou betrokken zijn bij onder meer het schandaal, waarvoor in februari van dit jaar ook al de ex-president van de Surinaamse centrale bank Robert-Gray van Trikt werd opgepakt. Van Trikt zou verkeerde bedragen hebben gefactureerd bij de aanschaf van peperdure voertuigen en voor de bank nadelige contracten hebben afgesloten.

Van Trikt heeft eerder via zijn advocaten laten doorschemeren dat hij niet alleen heeft gehandeld en dat hij ook bewijzen heeft om dat te onderbouwen. Van Trikt zou bewijslasten tegen Hoefdraad overlegd aan het OM.

Eerder waren er sterke vermoedens dat Hoefdraad als verdachte werd aangemerkt in de kwestie van ex-governor Robert van Trikt.