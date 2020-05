NDP’ers wijzen vordering van de pg in zaak minister Hoefdraad af

Het komt niet als een verrassing: De NDP-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft de vordering van de procureur-generaal (pg), die is ingediend bij DNA om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, afgewezen. Dat heeft de partij woensdag in een verklaring laten weten.

In april diende het Openbaar Ministerie in Suriname een verzoek in bij DNA om minister Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, op grond van artikel 1 van de Wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers.

Uit het onderzoeksdossier komt naar voren dat Hoefdraad voor het plegen van elf strafbare feiten als verdachte wordt aangemerkt. Hij zou de Surinaamse Bankwet, de Antie-corruptiewet en het wetboek van Strafrecht hebben overtreden.

In de verklaring wordt door de NDP gesteld dat pg Roy Baidjnath Panday een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing zou hebben gegeven aan zijn vordering om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

De NDP’ers zeggen tot deze conclusie te zijn gekomen, nadat verdenkingen tegen de bewindsman zijn afgezet tegen het verweer dat Hoefdraad woensdag heeft gevoerd ten overstaan van een parlementaire commissie.