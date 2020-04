In Suriname heeft de politie dinsdagmiddag op moeten treden vanwege een bijeenkomst van de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Bouterse. Dit is te zien in een filmpje van een Facebook gebruiker, die voor de deur bij de bijeenkomst stond en live ging.

Hoewel de Surinaamse overheid duidelijk heeft laten weten dat er een beperkte samenscholing in het land geldt, organiseerde de paarse partij dinsdag toch een bijeenkomst op Flora. Hierop sprak onder andere Klebert Drenthe, die de mensen wel verzocht de COVID-regel van 2 meter afstand in acht te nemen.

In het filmpje is ondermeer te dat er een drukte is bij de plek van de bijeenkomst. Verder is aan het einde te zien dat de politie met twee pro wagens langs komt, om de bijeenkomst op te laten breken.

Het is de tweede keer tijdens de coronacrisis dat de NDP een bijeenkomst houdt. De vorige keer was Bouterse zelf aanwezig op een meeting te Flora, waarna hij zijn excuses aanbood.

Bekijk de video hier:

VIDEO: Politie stopt NDP bijeenkomst vanwege coronaregels Posted by Overall News Suriname – O.N.S on Tuesday, 21 April 2020