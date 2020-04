VIDEO: Benzdorp onder water gelopen door zware regenbuien

Benzdorp langs de Lawarivier in het district Sipaliwini is onder water gelopen. Zware regenbuien in het binnenland de afgelopen dagen zijn de oorzaak hiervan.

Volgens de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) had het binnenland te kampen met zware regenbuien door een storing in de atmosfeer. Op basis van metingen heeft de MDS geconstateerd dat er in het zuidoosten ruim zesmaal meer regenwater gevallen is dan normaal.

Enkele Surinaamse gouddelvers die op Facebook filmpjes van de situatie hebben geplaatst, geven aan dat als het de komende dagen weer veel regent, de verschillende zuidelijke dorpen net als in 2006 weer eruit zullen zien. Toen waren tal van dorpen helemaal blank komen te staan vanwege aanhoudende regens.

De grote regentijd is inmiddels aangebroken en de MDS verwacht de komende periode meer zware regenbuien met onweer.