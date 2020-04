VIDEO: Filmpje van borrelende president Bouterse tijdens coronacrisis gaat viraal

De afgelopen 24 uur is onderstaand filmpje van de Surinaamse president Bouterse heel erg viraal gegaan. Op deze beelden zou te zien zijn dat het staatshoofd van Suriname zich niet houdt aan het samenscholingsverbod en ook geen rekening houdt met social distancing.

In het filmpje is te zien dat Bouterse gezellig met een groep aan het borrelen is. Daar wordt absoluut geen rekening gehouden met een afstand van 1,5 meter tussen personen. De president ontsmet nog wel even z’n handen en zegt tegen een vrouw naast hem: “ik heb begrepen dat je klaagt over quarantaine“.

Het filmpje zou volgens Surinaamse media afgelopen vrijdag gemaakt zijn te Flora. Op dezelfde dag nog had hij, met hetzelfde overhemd aan, aangekondigd dat de maatregelen met twee weken zijn verlengd. Ook waarschuwde hij voor een noodtoestand in de grensgebieden.

Bekijk het filmpje hieronder en volg ons ook op Instagram: