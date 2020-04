VIDEO: President Bouterse lapt COVID-19 maatregelen aan zijn laars

President Desi Bouterse heeft vrijdag 10 april in een televisietoespraak gezegd dat de COVID-19 maatregelen met 14 dagen worden verlengd. Hij heeft eveneens gedreigd de noodtoestand in het binnenland af te kondigen als men zich niet aan de regels houdt.

Alleen maar bla, bla, bla….. van president Bouterse, want een dezer dagen was hij op Flora voor een meeting van de NDP. De man die de COVID-19 maatregelen afkondigt overtreedt zelf de regels. De NDP gaat ongestoord door met haar meetings. De regels gelden ook voor Bouterse en NDP. Moeten er dan geen maatregelen getroffen worden tegen Bouterse en de NDP?

Bouterse heeft met het negeren van het samenscholingsverbod van meer dan 10 personen, de COVID-19 maatregelen bewust overtreden. Gelden de COVID-19 maatregelen niet voor Bouterse en zijn NDP? Bouterse en de NDP storen zich aan God noch gebod. Zij wanen zich oppermachtig en onaantastbaar. Het is duidelijk dat ze politieke munt willen slaan uit het coronavirus, zonder daarbij te beseffen dat het besmettingsgevaar van het coronavirus onvermijdelijk grote gevolgen zullen hebben voor Suriname.

Bouterse en de NDP moeten zich diep schamen, want met de meeting op Flora met meer dan 10 personen brengen ze de gezondheid van het volk in gevaar. Het is bovendien niet de eerste keer dat de NDP het Surinaamse samenscholingsverbod heeft geschonden, want ondanks het samenscholingsverbod had de NDP op 29 maart 2020 vergaderd aan de Mastklimmenstraat te Latour. Daarbij zijn de COVID-19 maatregelen, die rondom het besmettingsgevaar van het coronavirus gelden, ook niet in acht genomen.

Idris Naipal