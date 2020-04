President Bouterse biedt verontschuldigingen aan na kritiek op bijeenkomst

De Surinaamse president Bouterse heeft maandagavond zijn verontschuldigingen aangeboden nadat hij de afgelopen dagen kritiek kreeg op deze bijeenkomst die hij had met een aantal NDP jongeren. Daarbij schond hij zijn eigen coronaregels. Volgens Bouterse was het een spontane actie en absoluut niet goed. In een video heeft hij zijn excuses gemaakt aan het COVID-team en het volk van Suriname.

“Het was zeker geen goed voorbeeld hoe de zaak is overgekomen, maar gelooft u mij het was niet willens en wetens mensen optrommelen. In zo een korte tijd is die spontane actie vanuit de gemeenschap gekomen, maar tegelijkertijd hebben we de COVID-19 regels overtreden en dat kun je als gezagdrager absoluut niet toestaan en het is afkeurenswaardig. Wij bieden onze verontschuldigingen aan” aldus de president.

Het filmpje van Bouterse ging viraal zowel in Suriname, maar ook in het buitenland.