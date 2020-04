Auto rijdt over 40-jarige Guyanese bromfietser

De man die zaterdagmorgen 11 april om het leven kwam bij een verkeersongeval in Paramaribo, is de 40-jarige in Suriname woonachtige Guyanees Lokheram Mac Bran. Volgens het Korps Politie Suriname reed een auto over de bromfietser, nabij de hoek van de Anton de Kom- en de Zwartenhovenbrugstraat.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de autobestuurder reed over de Zwartenhovenbrugstraat, komende vanuit de richting van de Saramaccastraat en gaande in die van de Gemenelandsweg. Mac Bran reed ook over de Zwartenhovenbrugstraat maar kwam van uit de tegenovergestelde richting.

Op camera beelden is te zien hoe de bromfietser Mac Bran een auto van achteren aanrijdt en daarbij op de weg komt te vallen op de rijhelft van het tegemoetkomend verkeer. Op datzelfde moment komt een personenauto vanuit de tegenovergestelde richting aanrijden en deze auto rijdt over de bromfietser Mac Bran.

De bromfietser raakte daarbij zodanig gewond dat hij nagenoeg op slag dood ging. De autobestuurder reed door maar is dezelfde dag achterhaalt door de politie van het politie bureau Nieuwe-Haven.

Hij gaf aan niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Deze autobestuurder zal voorgeleid worden bij een hulp officier van justitie en na afstemming met het Openbaar Ministerie zal een beslissing worden genomen met betrekking tot een onderzoek tegen hem meldt de politie.