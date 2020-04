Automobilist die bromfietser aanreed en daarna doorreed heeft geen geldig rijbewijs

De automobilist die zaterdagmorgen een bromfietser aanreed in Suriname en na de aanrijding wegreed, heeft zich gemeld bij de politie. Uit onderzoek is gebleken dat de bromfietser door een noodlottige manoeuvre op zijn rijhelft terecht kwam en in feite dus zelf de veroorzaker is van het ongeval. De man was wel in overtreding omdat hij niet in het bezit bleek te zijn van een geldig rijbewijs.

Het slachtoffer, de 40-jarige M.L., werd na de aanrijding in hulpeloze toestand achtergelaten. Een aankomende automobilist, die het slachtoffer op het wegdek zag liggen, schakelde de politie rond 07.45u in. De politie schakelde vervolgens een ambulance in, maar het verplegend personeel dat ter plaatse kwam constateerde dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

De man die de bromfietser aanreed meldde zich binnen de wettelijke vereiste vier uren bij de politie. Volgens Dagblad Suriname zou hij eerst z’n broer hebben gestuurd om zich aan te geven als bestuurder van de auto.

De klap moet enorm zijn geweest getuige de brokstukken van de bromfiets. Een filmpje van de situatie ter plekke vanmorgen is hieronder te zien. De grijze auto was niet betrokken bij het ongeval: