Bromfietser dood bij aanrijding in centrum Paramaribo

Bij een aanrijding zojuist in het centrum van Paramaribo is een bromfietser om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het dodelijk ongeval rond 07.45u vanmorgen plaats vond op de hoek van de Anton de Komstraat en de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Het gaat om een aanrijding tussen de bromfietser en een auto. De ambulance ging ter plaatse en constateerde dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

De veroorzaker zou na de aanrijding zijn doorgereden en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Later meer.

Foto: (c) ROW DRIE/Facebook