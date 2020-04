Man schiet met jachtgeweer op kippendief in Suriname

Een 45-jarige kippendief is vorige week gewond geraakt, nadat hij door hagel uit een jachtgeweer werd geraakt, toen hij kippen aan het stelen was. De eigenaar van de kippen verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat een dief bezig was kippen te stelen uit zijn kippenren en dat hij met zijn jachtgeweer op de dief geschoten heeft. Die zag kans weg te rennen.

De volgende ochtend kreeg de politie van Houttuin bericht dat een man zich op een woonadres in hun ressort bevond met schotverwondingen. De politie ging op onderzoek uit en trof een man aan met schotverwondingen veroorzaakt door een hagel patroon. Die man bleek de 45-jarige Radjinderkoemar M. te zijn.

Hij gaf toe dat hij de avond tevoren, op maandag 6 april, kippen was gaan stelen. Voorts dat iemand op hem geschoten had. Deze kippendief werd per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis om medische hulp te krijgen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Radjinderkoemar in verzekering gesteld. De eigenaar van de kippen is na verhoor heen gezonden. Hij is in het bezit van een vuurwapenvergunning meldt het Korps Politie Suriname.