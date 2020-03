De reis rond de wereld in 80 dagen: Waarom Fogg had moeten stoppen in Suriname

We kennen allemaal wel ‘De reis om de wereld in tachtig dagen’ van Jules Verne waarin het hoofdpersonage Phileas Fogg een reis om de wereld maakt. Hij stopt in steden zoals San Francisco, New York en Calcutta. Toch had hij beter ook Suriname bezocht. Het land heeft namelijk meer te bieden dan alleen maar een bewogen geschiedenis over de lange dekolonisatiestrijd.

Van de Big Apple naar het oogverblindende Suriname

Wij zijn niet zeker waarom Fogg Suriname niet op zijn lijstje van bestemmingen had gezet. Moest het geweest zijn omwille van de bereikbaarheid, dan zou dit tijdens deze moderne tijden totaal geen probleem meer zijn. Uit onderzoek van Betway is namelijk gebleken dat dankzij de ontwikkeling van vliegtuigen, zijn reis om de wereld niet alleen verkort zou kunnen worden tot 80 uur maar ook dat hij sneller meerdere bestemmingen zou kunnen aandoen. Volgens de informatie op Skyscanner, de reiszoekmachine voor vakanties, zou hij Suriname, meer specifiek hoofdstad Paramaribo, vanuit New York (zijn zevende halte) nu kunnen bereiken in iets meer dan 15 uur en 46 minuten.

Oogverblindende natuur

Moest Fogg naar Suriname gevlogen zijn, dan zou hij toekomen in een oase aan rust. Suriname staat namelijk bekend om het prachtige Peperpot Nature Park, Warapaka Kreek en Commewijne River. Hij zou uren kunnen verdwaald hebben in de rustgevende natuur waardoor hij met een relaxed gevoel aan het vervolg van zijn reis zou kunnen beginnen. Moest het weer niet meezitten, dan zouden er nog altijd de fantastiche bezinswaardigheden zoals de tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn’, het Kotok museum en Ready Tex Art Gallery geweest zijn.

Overheerlijke eten

We hopen dat Fogg van pittig eten hield. Er wordt in Suriname namelijk veelvuldige gebruik gemaakt van de enorm pikante Madam Jeanette peper. Niet alleen de bevolking is enorm divers maar ook de eetwaren in Suriname komen vanuit elke uithoek van de wereld. Dit is mede omwille van de vroegere kolonialisatie en de optimalisatie van het agro-toerisme in Suriname. Zo zou Fogg genoten kunnen hebben van roti, nasi goreng, moksi meti en losi Foroe.

Volgende stop: Suriname

Denk jij er aan om Fogg zijn reis rond de wereld zelf te doen? Geef er dan een moderne touch aan en voeg Suriname toe aan jouw vakantie. We zijn er zeker van dat jij aangenaam verrast zal worden door de magnifieke natuur, de sublieme bezienswaardigheden, het delicieus eten en de multiculturaliteit van het land.