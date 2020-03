Bond: ‘Corona patiënten opgevangen zonder dat ziekenhuis er klaar voor was’

De bond van personeel bij het ’s Lands Hospitaal in Suriname, vindt dat het personeel in het ziekenhuis niet veilig is. De reden daarvoor zou zijn dat het ziekenhuis, zonder dat het er klaar voor was, Covid-19 patiënten heeft opgevangen.

Het personeel is daarom opgeroepen om zich vandaag om 12.00 uur massaal ziek te melden en in zelfquarantaine te gaan schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws daarover.

De algemeen directeur van het Surinaamse ziekenhuis zegt hierover tegen de nieuwssite dat het niet anders kon: er kan niet eerst een heel ziekenhuis ontruimd worden voordat een Covid-19 patiënt geïsoleerd opgevangen kan worden.

Volgens hem worden alle belangrijke protocollen, richtlijnen en voorschriften gevolgd. Zo zijn de mensen op een locatie ondergebracht die volledig afgescheiden is van de rest van de zorgfaciliteiten. En net als in andere ziekenhuizen, worden mensen bij de ingang gescreend.

De bond geeft aan dat afgesproken is om het neerleggen van de werkzaamheden om 12.00 uur te doen, omdat er voorzieningen getroffen moeten worden voor patiënten in het ziekenhuis. Later op de dag is een gesprek tussen de directie en de bond.

De Surinaamse krant De Ware Tijd schrijft dat de Franse ambassadeur Antoine Joly die positief is getest op het nieuwe coronavirus, voor behandeling vertoefde in het ’s Lands Hospitaal.