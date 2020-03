Expositie over de geschiedenis van Surinamers in Nederland

Donderdag 12 december opende de expositie ‘Vereniging Ons Suriname: 100 jaar emancipatie en strijd’. De expositie is tot en met maart 2020 te bezoeken bij The Black Archives in Amsterdam.

De Amsterdamse wethouder Touria Meliani sprak namens het Amsterdams stadsbestuur lovend over The Black Archives bij de expositie-opening: “Wat hier gebeurt is groot – en wat The Black Archives doet betekent heel veel voor de stad Amsterdam”. Wethouder Meliani prees ook bijdragen van The Black Archives aan nationale en internationale discussies, onder andere rondom racisme: “Ik hoop dat heel veel mensen deze verhalen mogen horen en dat men inziet dat er nog veel verborgen is”.

De expositie ‘Vereniging Ons Suriname: 100 jaar emancipatie en strijd’ is te bezoeken op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen bij The Black Archives aan de Zeeburgerdijk 19b in Amsterdam-Oost. Historisch archief The Black Archives won in 2018 de Amsterdamprijs voor de Kunst. Het archief heeft als doel verborgen geschiedenissen publiek toegankelijk te maken.

Honderdjarig jubileum 1919-2019

Eerder dit jaar kreeg de in Amsterdam gevestigde Vereniging Ons Suriname een speciale jubileumpenning uitgereikt uit handen van de burgemeester van Amsterdam. De expositie toont met unieke archiefstukken, videobeelden en fotomateriaal verborgen verhalen van Surinamers in Nederland uit de afgelopen honderd jaar, sinds 1919.

‘Emancipatie, strijd en verzet’

De expositie vertelt tevens een meeslepend verhaal van emancipatie, strijd en verzet vanuit het perspectief van Surinamers in Nederland. De vereniging heeft in haar honderdjarige bestaan vaak aan de voorhoede van de emancipatiestrijd van Surinamers gestaan. Personen zoals activisten Otto en Hermina Huiswoud, Eddy Bruma (van de culturele vereniging ‘Wie Eegie Sani’ die opkwam voor Surinaamse taal en cultuur) en kunstenares Nola Hatterman waren allen actief bij Vereniging Ons Suriname.

In 2020 is het 45 jaar geleden dat Suriname in 1975 onafhankelijk werd, na een lange periode van kolonisatie door Nederland. De expositie toont hoe de strijd voor Surinaamse onafhankelijkheid is verbonden met een lange internationale dekolonisatiestrijd. De expositie toont ook onder meer hoe anti-racisme bewegingen van vandaag zijn verbonden met een meer dan honderd jaar lange traditie van emancipatiebewegingen in Nederland.

Strijd voortzetten

Vincent Soekra, huidig voorzitter van Vereniging Ons Suriname, zei op de expositie-opening trots te zijn de strijd voor gelijkwaardigheid, zelfbewustzijn en zelfbeschikking van zijn voorgangers uit de afgelopen honderd jaar voort te zetten.

Verborgen verhalen ontsluieren

De expositie ‘Vereniging Ons Suriname: 100 jaar emancipatie en strijd’ is nog tot en met 29 maart 2020 te bezoeken bij The Black Archives in Amsterdam, op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. Kunstenaars Raul Balai, Patricia Kaersenhout en Shertise Solano hebben bijzondere kunstwerken gemaakt rond verhalen die lang verborgen zijn gebleven. Jessica de Abreu, Mitchell Esajas en Miguel Heilbron van The Black Archives waren curatoren van de expositie. Bezoekers wordt gevraagd zelf ook verhalen te delen. Opdat de expositie “weer een nieuw beginpunt mag zijn voor het verder ontsluieren van verborgen verhalen”, aldus de curatoren.

Gedurende de expositie zullen er rondleidingen en publieksprogrammas worden georganiseerd. Het eerstvolgende event – de viering van 101 jaar Vereniging Ons Suriname – zal plaatsvinden op 19 januari 2020 met diverse sprekers en artiesten. Bekijk hier een mini-docu over de ontwikkeling van de expositie.