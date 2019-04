Agrotoerisme brengt toeristen in Suriname dichter bij de bron van hun voeding

“Elke toerist die een destinatie aandoet zal consumeren; het zij voeding, informatie of diensten. Met agro-toerisme komen al deze aspecten aan de orde.” aldus minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme in Suriname. Hij sprak de aanwezigen toe (foto) bij de opening van de tweedaagse Agro-tourism workshop op 3 april 2019 in Torarica. Volgens hem zal agrotoerisme toeristen dichter brengen bij de bron van hun voeding.

“Het is gebleken dat mensen in ontwikkelde landen vaak niet de kans hebben om door de rijstvelden, bananenvelden, sinaasappelvelden te lopen en vers fruit te plukken en te nuttigen”. De HI&T-minister wees erop, dat de huidige trends binnen het Toerisme zichtbaar aantonen, dat het verlangen van de hedendaagse toerist is om terug te gaan naar de basics, terug naar de natuur. Hij is er daarom van overtuigd, dat indien we de toeristen de ervaring kunnen meegeven dat we in Suriname duurzaam, verantwoord en biologisch, zonder pesticiden, onze producten telen, het ook een positief effect zal hebben op de afzet van onze producten in het buitenland.

Verder zal dit ook bijdragen aan het imago waarmee we Suriname mee willen branden als een milieubewuste en meest bos bedekte land in de wereld, welke onze toerisme industrie dan ook ten goede komt. Met agrotoerisme wordt tegelijkertijd werkgelegenheid gecreëerd. Met de agrotoerisme workshop wordt de link tussen het Toerisme en de agrarische sector nog verder aangescherpt en een breder draagvlak gecreëerd. Onderdirecteur Faridy Lila van Toerisme en Stefanie Wagiman van LVV zijn elk kort ingegaan op het beleid van beide Ministeries.

Vervolgens biedt de workshop een podium voor ondernemers binnen deze twee sectoren. In dit kader zijn daarom diverse ondernemingen zoals Wi uma fu Sranan en Bio Pine Apple Suriname in de gelegeheid gesteld om een presentatie te houden, welke een bijzondere impact hebben gehad op de aanwezigen vanwege de bijzondere producten, die zelf in ons land worden geproduceerd.

Ook de IICA-vertegenwoordiger Ena Harvey in Barbados, benadrukte tijdens haar presentatie, dat Suriname de meeste wijde diversiteit heeft aan cultuur en natuur binnen het Caribisch gebied. Zij is niet uitgesproken over de vele producten, die worden geteeld binnen de Agrarische sector. Ze deelt ook de mening, dat met deze workshop niet alleen de sleutel elementen voor het beleid om te faciliteren tussen onderhandelingen tussen de twee voornoemde sectoren moeten worden geïdentificeerd, maar ook dat er prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van grote agro toeristische projecten. In haar presentatie heeft Harvey middels een slide show laten zien, welke ondersteuning de ICCA (“Inter-American Institute for Cooperation on Agri Culture) in diverse landen geeft aan Agrotoerisme.