Vandaag crematie doodgeschoten ex-politieman; drie aanhoudingen in zaak

Vanmiddag vindt in Suriname de crematie plaats van ex-politieman Mohan, die vorige week bij een roofmoord werd doodgeschoten. De crematie zou afgelopen zondag plaats vinden maar werd door de familie uitgesteld. Inmiddels zijn drie mensen aangehouden in deze zaak.

Mohan, die hoofd beveiliging was bij Newmount Mining, werd op 22 januari doodgeschoten bij een roof overval. De criminelen hadden het gemunt op een groot geldbedrag dat hij bij zich had.

De crematie vindt plaats op dinsdag 28 januari om 14.00u op het crematieoord te Weg naar Zee. Daarvoor is er een afscheidsdienst van 10.00u – 11.30u aan de Bandungstraat te Welgedacht A.

De politie is dichtbij het oplossen van deze roofmoordzaak. Er werden afgelopen week reeds drie mensen aangehouden die de politie meer informatie wisten te verschaffen. Daaruit kwam naar voren dat er nog drie voortvluchtige medeverdachten zijn.

Deze verdachten worden nu in beeld gebracht en aan hun aanhouding wordt gewerkt.

Afgelopen vrijdag werd een voortvluchtige vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden. Zijn opsporingsbericht werd via Facebook verspreid als zijnde dat hij een verdachte is in de roofmoordzaak van Mohan. Dat is echter niet het geval: