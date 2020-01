Doodgeschoten ex-politieman kwam van de bank met groot geldbedrag

De man die vanmorgen bij een beroving in een barbershop werd doodgeschoten, is de ex-politieman Manodjkoemar Mohan (foto). De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de 50-jarige Mohan werkzaam was als hoofd security in de goudsector. Hij zou die ochtend een grote som geld bij zich hebben gehad nadat hij van de bank kwam. Het kan niet anders dan dat de daders hem gevolgd hebben.

Hij liet het geld in de auto achter en stapte de barbershop binnen. Niet lang daarna stormden twee rovers de zaak binnen en vroegen hem meerdere keren naar zijn autosleutel. Het slachtoffer weigerde die af te staan en worstelde met de rovers. Daarbij zou er enkele keren geschoten zijn op de ex-politieman.

De redactie verneemt dat hij zwaar gewond raakte en ter plekke het leven liet, als gevolg van zijn verwondingen. De daders zijn nog op de vlucht.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.