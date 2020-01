Vrouw geeft drugsdealende partner aan nadat zij zuigvlekken in zijn hals ontdekte

Opmerkelijk verhaal uit Suriname. Een Surinaamse vrouw heeft begin deze maand haar partner, die drugs gebruikt en verkoopt, aangegeven bij de politie. Dit nadat de vrouw zuigvlekken in zijn halsstreek ontdekte en hierover ruzie kreeg met de man, meldt het Korps Politie Suriname.

Deze verdachte kreeg op die bewuste dag ruzie met zijn partner, aangezien zij zuigvlekken in zijn halsstreek ontdekte. De vrouw verliet boos het huis met de mededeling dat zij de man, de 25-jarige Giovanny A., bij de politie zou aangeven. Giovanny ging de vrouw achterna om haar te beletten dat te doen.

Op het voorterrein van het politiebureau hield hij haar tegen om niet in het bureau te gaan, aangezien hij bang was om aangehouden te worden. Op een bepaald moment merkten de politieambtenaren die zich in de politiewacht bevonden op dat een man en een vrouw op het voorterrein van het politiebureau ruzie aan het maken waren. De vrouw die stevig aan haar arm was vastgegrepen, schreeuwde om hulp en dat zij naar het politiebureau wilde gaan.

Een politieman liep naar het tweetal toe om hulp te verlenen. De man weigerde om de vrouw haar hand los te maken. Ondanks Giovanny meermalen gesommeerd werd de vrouw los te laten, gaf hij geen gevolg hieraan. De politieman was genoodzaakt hem bij zijn arm vast te pakken. De man verzette zich hevig en met versterking van de overige politieambtenaren van de wacht, gelukte het om Giovanny aan te houden, waarna de vrouw uit zijn greep kon worden bevrijd.

De man stribbelde tegen toen hij in de politiewacht werd overgebracht. Daarbij viel een plastiekzakje met marihuana alsook een zakje met enkele xtc tabletten uit zijn broekzak. De verdachte ging zodanig tekeer, dat hij een shutterglas van het bureau vernielde, aldus de politie.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Giovanny ter zake Overtreding Wet Verdovende Middelen, Openlijke geweldpleging, weerspannigheid, het negeren van ambtelijk bevel en vernieling aangehouden en in verzekering gesteld.

Bij de voorgeleiding heeft Giovanny verklaard dat hij de geĆ¼niformeerde politieambtenaren als rovers zag en zich daardoor heeft verzet.