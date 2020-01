Rookkast Tulip Supermarket vat vlam

Een rookkast van Tulip Supermarket in Paramaribo-Noord, heeft vanmorgen rond 11.00u vlam gevat. In de ruimte waarin de rookkasten zich bevinden was er daardoor sprake van een enorme rookontwikkeling.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en dirigeerde de politie en manschappen van het Korps Brandweer Suriname ter plaatse.

Bij aankomst bleek het te gaan om een rookkast die vlam had gevat waarin vlees gerookt wordt. Het vuur is vermoedelijk ontstaan als gevolg van een verdikte vetlaag in de kast.

De schade aan de rookkast bleef beperkt zoals op onderstaande foto goed te zien is. Dit vanwege het feit dat de kast brandwerend is. Een 2e kast liep schroeischade op. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor het ongeval.