Politie Suriname houdt vuurwapen gevaarlijke rover aan

De Surinaamse politie heeft vanmorgen de vuurwapen gevaarlijke rover Miguel M. aangehouden. De aanhouding van de 32-jarige M. komt 24 uur nadat er een opsporingsbericht (foto) voor de man door het Korps Politie Suriname was verspreid.

De roofverdachte Miquel heeft in de maand december van het vorig jaar samen met zijn kompaan, de 29-jarige Arcinio S., een beroving gepleegd bij een supermarkt te Albina. Ze gingen er daarbij vandoor met een groot geldbedrag in euro’s. De winkelier is bij die overval bewerkt met een voorwerp op het hoofd. Het slachtoffer werd voor medische hulp overgebracht naar Frans-Guyana, waar er operatief moest worden ingegrepen.

Na de informatie te hebben uitgewerkt, werden beide verdachten in beeld gebracht. Miguel M. is op vrijdagmorgen 24 januari door Rechercheurs van regio Midden, na te zijn opgespoord in het district Wanica, aangehouden. Zij kompaan Arcinio werd precies een week geleden, op 17 januari 2020 al in verzekering is gesteld.

Arsinio S. werd tijdens zijn aanhouding door een politiekogel geraakt, nadat hij geen gehoor gaf aan de waarschuwingsschoten die gelost werden door de wetsdienaren. De roofverdachte werd in zijn linker boven dijbeen geraakt. Per ontboden ambulance werd Arsinio afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij onder politie bewaking in de ziekeninrichting is opgenomen.

Miguel heeft tijdens zijn verhoor toegegeven dat hij het strafbare feit heeft gepleegd. Hij is na overleg met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Recherche regio Oost is belast met het verder onderzoek.