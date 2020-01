Voertuig gebruikt bij roofmoord ex-politieman in beslag genomen

Het Arrestatie Team van de Surinaamse politie heeft op vrijdag 24 januari het voertuig dat mogelijk is gebruikt bij de roofmoord woensdag aan de Welgedacht-A weg in beslag genomen. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Een 24-jarige manspersoon die zich in het voertuig bevond, is ook overgebracht naar het politiebureau. Het voertuig en deze man met de initialen F.D. zijn overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die het verdere onderzoek in deze zaak uitvoert.

Tijdens deze roofoverval is de 50-jarige meneer Manodjkoemar Mohan dood geschoten door de criminelen. Hij wordt zondag gecremeerd. Het slachtoffer had een groot geldbedrag in zijn voertuig. Het vermoeden bestaat dat de rovers het hadden gemunt op dat geld.