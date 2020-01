Doodgeschoten ex-politieman wordt zondag gecremeerd

De Surinaamse ex-politieman Manodjkoemar Mohan, die afgelopen woensdag door rovers werd doodgeschoten, wordt aanstaande zondag om 14.00u gecremeerd. In de ochtend is er gelegenheid tot het nemen van afscheid te Welgedacht A. Dat meldt de familie vandaag.

De 50-jarige Mohan was in leven gewezen onder-inspecteur van politie bij het Korps Politie Suriname. In zijn huidige functie was hij hoofd beveiliging van Newmount Mining. Hij werd op woensdag 22 januari tijdens een worsteling met twee rovers doodgeschoten in een barbershop te Welgedacht-A weg.

Het slachtoffer had een groot geldbedrag in zijn voertuig. Het vermoeden bestaat dat de rovers het hadden gemunt op dat geld.