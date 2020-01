Opnieuw lijk in goot aangetroffen in Suriname

In Suriname is vanmorgen opnieuw een lijk in een goot aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ontzielde lichaam van een man werd aangetroffen in een goot aan de Zwampweg in het ressort Lelydorp.

Bronnen melden aan de redactie van Waterkant dat men op de plek bezig was met ontbossingswerkzaamheden. Met behulp van een graafmachine werd daar gewerkt, toen het lijk werd aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk als het om een misdrijf gaat. De persoonsgegevens van de gevonden man zijn nog niet bekend. Het ontzielde lichaam is door de autoriteiten in beslag genomen voor nader onderzoek.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.

Op 9 januari werd ook al een lijk aangetroffen in een goot langs de Vier Kinderenweg. Het ging toen om een 37-jarige man, die door een misdrijf om het leven was gekomen.

Extra foto – De politie doet onderzoek in de omgeving waar het lijk werd gevonden:

Lijk in goot aangetroffen in ressort Lelydorp. Nog niet duidelijk als het om een misdrijf gaat. Posted by Klaas Anthonio on Tuesday, 28 January 2020