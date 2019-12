Enorme drukte op luchthaven in verband met aankomst president Bouterse

Er heerst momenteel een enorme drukte op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in verband met de aankomst van president Desi Bouterse in Suriname. NDP aanhangers over het hele land zijn met bussen die de partij heeft ingezet of eigen vervoer getogen naar de luchthaven om het staatshoofd groots te ontvangen.

Het staatshoofd arriveert rond 01.30u weer in Suriname na zijn staatsbezoek aan China. De partij heeft vrijdagavond tijdens een spoed kadermeeting in OCER opgeroepen om Bouterse groots te ontvangen. Dit nadat hij in de middag door de Surinaamse Krijgsraad onverwachts veroordeeld is tot 20 jaar celstraf in de zaak van de Decembermoorden.

Beelden vanuit Zanderij… Posted by Jerrel Djjerrel on Saturday, 30 November 2019

Irvin Kanhai, advocaat van Bouterse, heeft laten weten dat hij verzet gaat aantekenen tegen het vonnis van de Krijgsraad. Bouterse blijft op vrije voeten totdat de zaak in hoger beroep is behandeld merkt Kanhai op. Dat kan volgens de raadsman wel 10 jaar duren. Volgens Kanhai was het vanaf het begin duidelijk dat het gaat om een politiek proces.

Vicepresident Ashwin Adhin heeft vrijdagavond in Ocer de aanwezigen voorgehouden dat de veroordeling van president Desi Bouterse nooit kan uitwerken. Volgens Adhin kan het niet omdat zij genoeg middelen hebben om binnen de rechtsstaat te handelen. Daarnaast bestaat er volgens de vp nog altijd amnestie en gratie, indien de uitspraak van het hoger beroep niet bevredigend is.