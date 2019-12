President Bouterse aangekomen in Suriname

President Desi Bouterse is zojuist aangekomen op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname. Er heerst momenteel een enorme drukte op de luchthaven in verband met de aankomst van president. NDP aanhangers over het hele land zijn met bussen die de partij heeft ingezet of eigen vervoer getogen naar de luchthaven om het staatshoofd groots te ontvangen.

De partij heeft vrijdagavond tijdens een spoed kadermeeting in OCER opgeroepen om Bouterse groots te ontvangen. Dit nadat hij in de middag door de Surinaamse Krijgsraad onverwachts veroordeeld is tot 20 jaar celstraf in de zaak van de Decembermoorden.

UPDATE: Bouterse gaat nu met zijn delegatie naar Colakreek. Daar zal er een persconferentie gehouden worden. De massa is opgeroepen zich ook naar daar te begeven.