Vp Adhin: Er bestaat nog amnestie en gratie als uitspraak hogerberoep niet bevredigend is

Vicepresident (VP) Ashwin Adhin heeft vrijdagavond tijdens een spoed kadermeeting van de NDP in OCER, de aanwezigen voorgehouden dat de veroordeling van president Desi Bouterse nooit kan uitwerken.

Volgens Adhin kan de veroordeling nooit uitwerken omdat zij genoeg middelen hebben om binnen de rechtsstaat te handelen. Daarnaast zei de vp van Suriname dat er nog altijd amnestie en gratie bestaan, indien de uitspraak van het hoger beroep niet bevredigend is.

De vp merkte verder op dat de Surinaamse Krijgsraad geen gevangenneming heeft gelast en Bouterse bij verstek heeft veroorded tot 20 jaar celstraf. Volgens Adhin zijn de 14 dagen waarin iemand hoger beroep kan aantekenen pas ingegaan. En als hoger beroep wordt aangetekend kan de zaak nog een jaar of zelfs 10 jaar duren alvorens het is afgerond.

Bouterse, hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden, is vrijdagmiddag door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Er is vooralsnog geen gevangenneming gelast voor het staatshoofd dat momenteel in China vertoeft voor een staatsbezoek.