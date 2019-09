Suriname stijgt negen plaatsen op FIFA-ranglijst

Suriname is negen plaatsen gestegen op de ranglijst van wereldvoetbalbond FIFA. Natio stond op de 153ste plek en is inmiddels de nummer 142, blijkt uit de FIFA/Coca-Cola World Ranking. Na elke interlandperiode krijgt deze ranking van de FIFA een update.

Het Surinaams elftal kwam eerder deze maand in actie tegen Dominica en Nicaragua. Beide kwalificatieduels voor het Nations league werden gewonnen door de formatie van bondscoach Dean Gorré.

In oktober komt het Surinaams elftal weer in actie. Eerst gaat Natio bij St. Vincent Grenadines op bezoek, op 11 oktober, drie dagen later op 14 oktober volgt het thuisduel tegen St. Vincent Grenadines in het Andre Kamperveen Stadion Stadion in Suriname.

De FIFA/Coca-Cola World Ranking is op 19 september bijgewerkt en is hier te bekijken. Lees ook: