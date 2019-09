Suriname zet belangrijke stap richting Concacaf Nations League Poule A

Maandagochtend vlak voordat de spelers uitchecken zit Jack Mangalie rustig met een bakje koffie. De avond ervoor heeft Suriname geschiedenis geschreven door Nicaragua te verslaan met 6-0. Uit bij Dominica waren de eerste drie punten al meegenomen na een verdiende 1-2 overwinning. Besef en geloof waren de eerste woorden die heel Suriname uitsprak. Dit is prachtig voor Suriname. Na 2 wedstrijden staat Suriname aan kop in poule D van de Concacaf Nations League.

Samen met de staf ziet Mangalie de spelers glunderen en spreken van een geweldige teamprestatie. Suriname speelde solide en goed. “De voorbereiding en de trainingskamp in Nederland heeft ons veel geholpen in de groei. De spelers hebben stappen gemaakt die eindelijk zichtbaar zijn”

Zo was de trainingskamp in Nederland heel erg waardevol. Elke training was gericht om beter te willen worden. De wedstrijden Dominica en Nicaragua waren twee goede meetmomenten om te laten zien welke stappen de spelers zowel tactisch als mentaal hebben gemaakt.

Als je dan uit bij Dominica wint zijn de eerste drie punten heel belangrijk. Door middel van videobeelden en linie gesprekken individueel hebben de spelers ook laten zien dat ze klaar waren om tegen Nicaragua te spelen. Een tegenstander die Gold Cup waardig is. De strategie en het strijdplan van Suriname waren duidelijk: compact, met lef, goed positiespel en de individuele kwaliteiten. Rond 21.00 uur stond het 6-0 op de scorebord. Daarna pas kwam het besef en geloof dat Suriname heeft gewonnen.

De spelers hebben hard gewerkt, tevens ook laten zien dat ze goede voetballers zijn. Suriname kent veel jonge talentvolle spelers. Nu is het zaak om vol te houden en hiermee door te gaan.