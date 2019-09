GAP-training voor landbouwers district Saramacca

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verzorgt van woensdag 18 september tot en met vrijdag 20 september GAP-trainingen aan de landbouwers in het district Saramacca. De training in “Goede Agrarische Praktijken” wordt gegeven door de landbouwvoorlichters van het ministerie. Het einddoel van de training is het op een veilige manier produceren van groenten.

Tijdens de training voeren de landbouwers groepsopdrachten uit, waarna zij het geleerde zelf moeten presenteren. Na afronding van de training krijgen de deelnemers een GAP-certificaat. Deze training is de zesde in de reeks van de landelijke GAP-trainingen die het ministerie van LVV verzorgt aan Surinaamse landbouwers.

LVV-minister Rabin Parmessar is enorm ingenomen met het feit, dat alle boeren participeren aan de GAP-trainingen en zelfs vragen naar vervolgtrainingen. De Bewindsman wil met deze trainingen die gericht zijn op de landbouwers, een ommekeer brengen in hun denken over de landbouw, door zich ook te focussen op veilig voedsel voor land en volk.

Het ministerie van LVV is druk bezig de training te verzorgen aan landbouwers in de verschillende districten van Suriname.